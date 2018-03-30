Два игрока ПСЖ не сыграют в финале Кубка французской лиги

Два игрока ПСЖ не помогут своей команде в финальном матче Кубка французской лиги.

Так, вне заявки парижан оказались дисквалифицированный полузащитник Тьяго Мотта и травмированный нападающий Неймар.

Напомним, что матч ПСЖ - "Монако" состоится в субботу в 22:05 по московскому времени.

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