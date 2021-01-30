Два игрока ПСЖ заболели коронавирусом

Защитник Абду Диалло и хавбек Марко Верратти сдали положительные тесты на COVID-19.

ПСЖ на своём официальном сайте объявил об уходе обоих футболистов на карантин до выздоровления.

Накануне парижане уступили лидерство в Лиге 1, пропустив на первое место "Лион".

В текущем сезоне Диалло сыграл 19 матчей и отдал 1 голевой пас, а Верратти сделал 2 ассиста в 18 играх.

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