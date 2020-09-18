Два игрока "Реала" прилетели в Лондон для оформления переходов в "Тоттенхэм"

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Два игрока "Реала" прилетели в Лондон для оформления переходов в "Тоттенхэм"

Защитник "Реала" Серхио Регилон и вингер мадридцев Гарет Бэйл находятся в шаге от перехода в "Тоттенхэм".

Как сообщает Sky Sports, оба футболиста уже прилетели в Лондон для заключения контрактов.

Напомним, что и испанец, и валлиец прошли медобследование в Мадриде.

"Тоттенхэм" возьмёт Бэйла в аренду, а Регилона выкупит, предположительно, за 30 миллионов евро.

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