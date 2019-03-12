Два игрока "Реала" провели тренировку в выходной после возвращения Зидана



Футболисты "Реала" защитник Марсело и полузащитник Иско сегодня тренировались на базе клуба, несмотря на выходной у команды, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, игроки приняли такое решение в связи с возвращением на пост главного тренера Зинедина Зидана.

Напомним, что Марсело и Иско потеряли место в стартовом составе, когда команду тренировал Сантьяго Солари.

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