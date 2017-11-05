Два игрока "Реала" рискуют пропустить матч против "Атлетико"

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Два игрока "Реала" рискуют пропустить матч против "Атлетико"Сразу два игрока "Реала" рискуют пропустить мадридское дерби против "Атлетико", которое должно состояться в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги.

Так, согласно статистике, приведенной Marca, защитник и полузащитник "сливочных" Начо Фернандес и Каземиро имеют в своем пассиве со старта чемпионата уже по четыре желтых карточки. Полученное предупреждение в сегодняшнем матче против "Лас-Пальмаса" будет означать для каждого из них пропуск игры против "матрасников".

Не пропустите превью к матчу "Реал" - "Лас-Пальмас". | soccernews.ru

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