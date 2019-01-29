Два игрока "Реала" стали авторами лучших голов 21-го тура Примеры

В число пяти самых красивых голов 21-го тура чемпионата Испании вошли забитые мячи нападающих "Реала" Гарета Бэйла и Карима Бензема. Форварды отличились в матче против "Эспаньола" (4:2).

Также в число лучших вошли голы: нападающего "Атлетика" Икера Муньяина в игре с "Бетисом" (1:0), полузащитника "Эйбара" Хоана Хордана в матче с "Леганесом" (2:2), а также форварда Юссефа Эн-Несири в той же встрече.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел 33 матча за "Реал" во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть голевых пасов. На счету 29-летнего Бэйла 11 голов и пять результативных передач в 24 матчах.

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