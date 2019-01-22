Два игрока "Реала" вернулись в строй накануне матча Кубка Испании

Хавбеки "Реала" Маркос Льоренте и Тони Кроос покинули клубный лазарет, сообщает Marca.

Таким образом, оба игрока имеют шанс принять участие в игре Кубка Короля против "Жироны", которая запланирована на 24 января.

Отметим, что поединок из-за травм пропустят Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

В этом сезоне на счету Крооса один гол и три ассиста в 23 играх.

Льоренте провел 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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