Два игрока "Реала" вернулись в строй накануне матча Кубка Испании
Хавбеки "Реала" Маркос Льоренте и Тони Кроос покинули клубный лазарет, сообщает Marca.
Таким образом, оба игрока имеют шанс принять участие в игре Кубка Короля против "Жироны", которая запланирована на 24 января.
Отметим, что поединок из-за травм пропустят Гарет Бэйл и Марко Асенсио.
В этом сезоне на счету Крооса один гол и три ассиста в 23 играх.
Льоренте провел 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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