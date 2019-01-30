Два игрока "Реала" восстановились после травм

Ещё два игрока мадридского "Реала" восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Покинули лазарет вратарь Кейлор Навас и вингер Марко Асенсио. Первый залечил мышечное повреждение правой ноги, а второй - оправился от растяжения голеностопа.

Таким образом, оба футболиста имеют шансы принять участие в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против "Жироны", который состоится в четверг, 31 января, в 23:30 мск.

В текущем сезоне Навас сыграл за "Реал" 11 матчей и пропустил 10 голов. В активе Асенсио 25 игр, 4 мяча и 5 ассистов.

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