Два игрока "Реала" восстановились после травм
Ещё два игрока мадридского "Реала" восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Покинули лазарет вратарь Кейлор Навас и вингер Марко Асенсио. Первый залечил мышечное повреждение правой ноги, а второй - оправился от растяжения голеностопа.
Таким образом, оба футболиста имеют шансы принять участие в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против "Жироны", который состоится в четверг, 31 января, в 23:30 мск.
В текущем сезоне Навас сыграл за "Реал" 11 матчей и пропустил 10 голов. В активе Асенсио 25 игр, 4 мяча и 5 ассистов.
Не пропустите: "Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru
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