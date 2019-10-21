Два игрока "Ромы" выбыли на длительный срок из-за серьёзных травм
По итогам матча восьмого тура против "Сампдории" (0:0) "Рома" надолго потеряла двух своих футболистов.
Серьёзные травмы получили полузащитник Брайан Кристанте и нападающий Никола Калинич.
У итальянца диагностирован разрыв сухожилия, а у хорвата - перелом малоберцовой кости на ноге.
По предварительным данным, Кристанте пропустит около трёх месяцев, а Калинич - порядка двух.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|7
|11
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Лечче
|8
|7
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4