Два игрока "Ромы" выбыли на длительный срок из-за серьёзных травм

Теги романикола калиничбрайан кристантетравмы

Два игрока "Ромы" выбыли на длительный срок из-за серьёзных травм

По итогам матча восьмого тура против "Сампдории" (0:0) "Рома" надолго потеряла двух своих футболистов.

Серьёзные травмы получили полузащитник Брайан Кристанте и нападающий Никола Калинич.

У итальянца диагностирован разрыв сухожилия, а у хорвата - перелом малоберцовой кости на ноге.

По предварительным данным, Кристанте пропустит около трёх месяцев, а Калинич - порядка двух.

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