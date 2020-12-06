Два игрока сборной Англии были замечены с алкоголем в ресторане
Джек Грилиш и Росс Баркли нарушили коронавирусные предписания, погуляв на дне рождения.
Полузащитники Астон Виллы и сборной Англии Джек Грилиш и Росс Баркли нарушили строгие коронавирусные правила, устроив вечеринку.
Баркли отпраздновал день рождения в ресторане в лондонском районе Мэйфэр. Среди приглашенных гостей был и Грилиш, пишет The Sun.
Ресторан, в котором отдыхали игроки, был полон посетителей. Это нарушает правило уровня 2, которое запрещает футболистам АПЛ общаться с людьми, с которыми они не живут или не находятся в постоянном контакте в коллективе.
Гости Баркли пили шампанское, водку и пиво в ресторане Bagatelle примерно с 15:00 по местному времени. Говорят, они находились там до вечера.
"Увидев Баркли и Грилиша, вы бы никогда не подумали, что сейчас глобальная пандемия. Они беззаботно веселились на вечеринке. Персонал был в масках, а Грилиш и Баркли – нет", - говорит свидетель.
Баркли в текущем сезоне принял участие в 6 матчах и забил 2 гола.
Грилиш забил 5 голов в 9 матчах АПЛ.
На выходных "виллианы" должна были играть с Ньюкаслом, но руководство АПЛ перенесло матч из-за вспышки коронавируса в составе "сорок".
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