Два игрока сборной Англии были замечены с алкоголем в ресторане

Джек Грилиш и Росс Баркли нарушили коронавирусные предписания, погуляв на дне рождения.



Полузащитники Астон Виллы и сборной Англии Джек Грилиш и Росс Баркли нарушили строгие коронавирусные правила, устроив вечеринку.

Баркли отпраздновал день рождения в ресторане в лондонском районе Мэйфэр. Среди приглашенных гостей был и Грилиш, пишет The Sun.

Ресторан, в котором отдыхали игроки, был полон посетителей. Это нарушает правило уровня 2, которое запрещает футболистам АПЛ общаться с людьми, с которыми они не живут или не находятся в постоянном контакте в коллективе.

Гости Баркли пили шампанское, водку и пиво в ресторане Bagatelle примерно с 15:00 по местному времени. Говорят, они находились там до вечера.

"Увидев Баркли и Грилиша, вы бы никогда не подумали, что сейчас глобальная пандемия. Они беззаботно веселились на вечеринке. Персонал был в масках, а Грилиш и Баркли – нет", - говорит свидетель.



Баркли в текущем сезоне принял участие в 6 матчах и забил 2 гола.

Грилиш забил 5 голов в 9 матчах АПЛ.

На выходных "виллианы" должна были играть с Ньюкаслом, но руководство АПЛ перенесло матч из-за вспышки коронавируса в составе "сорок".



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