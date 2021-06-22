Два игрока сборной Англии пропустят неделю из-за коронавирусных ограничений

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт УЕФА, два футболсита сборной Англии и "Челси" Бен Чилуелл и Мейсон Маунт пропустят неделю чемпионата Европы.

Сообщается, что оба игрока отправлены на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом, так как контактировали с Билли Гилмуром, у которого на днях подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Англия сыграет с Чехией сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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