Два игрока сборной Англии пропустят неделю из-за коронавирусных ограничений

Теги чемпионат европыанглиямэйсон маунтбен чилуэллкоронавирус

Два игрока сборной Англии пропустят неделю из-за коронавирусных ограниченийФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт УЕФА, два футболсита сборной Англии и "Челси" Бен Чилуелл и Мейсон Маунт пропустят неделю чемпионата Европы.

Сообщается, что оба игрока отправлены на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом, так как контактировали с Билли Гилмуром, у которого на днях подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Англия сыграет с Чехией сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон. 

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