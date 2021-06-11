Два игрока сборной Бельгии не полетели на матч с Россией
Сборная Бельгии отправилась на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 против России без двух футболистов.
Вне состава оказались травмированные полузащитники Аксель Витсель и Кевин Де Брюйне.
Напомним, что игрок дортмундской "Боруссии" восстанавливается после разрыва ахилла, а его более звёздный партнер - от перелома костей носа и глазницы.
Россия сыграет с Бельгией в субботу, 12 июня, в 22:00 мск в Санкт-Петербурге.
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Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
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|Словакия
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|3
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|3
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|3
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