Два игрока сборной Бельгии не полетели на матч с Россией

Теги россиябельгияаксель витселькевин де брюйне

Два игрока сборной Бельгии не полетели на матч с Россией

Фото твиттер сборной Бельгии

Сборная Бельгии отправилась на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 против России без двух футболистов.

Вне состава оказались травмированные полузащитники Аксель Витсель и Кевин Де Брюйне.

Напомним, что игрок дортмундской "Боруссии" восстанавливается после разрыва ахилла, а его более звёздный партнер - от перелома костей носа и глазницы.

Россия сыграет с Бельгией в субботу, 12 июня, в 22:00 мск в Санкт-Петербурге.

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