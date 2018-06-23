Два игрока сборной Бразилии пропустят матч с Сербией

Два игрока сборной Бразилии пропустят матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии.

Как сообщает официальный твиттер "селесао", не помогут команде защитник Данило и вингер Дуглас Коста. У первого повреждение тазобедренного сустава, а у второго - мышечная травма задней поверхности бедра.

Напомним, что матч Сербия - Бразилия состоится 27 июня в Москве в 21:00 по московскому времени.

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