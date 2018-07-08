Два игрока сборной Хорватии попали в больницу после матча с Россией



Футболисты сборной Хорватии - полузащитник Иван Стринич и нападающий Марио Манджукич были доставлены в больницу после матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти), сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у обоих футболистов были диагностированы гематомы и им было сделано МРТ. Серьезных повреждений у Стринича и Манджукича обнаружено не было.

Таким образом, оба игрока смогут сыграть в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Англии, который состоится 11 июля.

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