Два игрока сборной России получили травмы на тренировке

Теги россияденис глушаковарсен захарян

Два игрока сборной России получили травмы на тренировке

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитники сборной России Арсен Захарян и Денис Глушаков получили травмы на тренировке национальной команды, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, у Глушакова диагностировано небольшое повреждение задней поверхности бедра. О характере травмы Захаряна не сообщается.

Напомним, что сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Не пропустите: "Спартак" теряет Промеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)

Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов