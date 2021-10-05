Два игрока сборной России получили травмы на тренировке

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитники сборной России Арсен Захарян и Денис Глушаков получили травмы на тренировке национальной команды, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, у Глушакова диагностировано небольшое повреждение задней поверхности бедра. О характере травмы Захаряна не сообщается.

Напомним, что сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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