Два игрока сборной России получили травмы в первом тайме матча с Бельгией

Фото: твиттер сборной России

Сборная России понесла потери в первом тайме игры против Бельгии.

На 25-й минуте после столкновения с Тимоти Кастанем поле покинул Далер Кузяев. У него подозрение на сотрясение мозга.

На 43-й минуте травму получил Юрий Жирков. Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

После первого тайма Россия уступает со счетом 0:2.

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