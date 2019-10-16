Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
УЕФА представила символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020.
Среди прочих в команду включены два игрока сборной России - центральный защитник Андрей Семёнов и вингер Денис Черышев.
Вратарь: Мерт Гюнок;
Защитники: Андрей Семёнов, Мерих Демирал, Регви Балдвинссон;
Полузащитники: Джон Макгинн, Денис Черышев, Руслан Малиновский, Эран Захави;
Нападающие: Ромелу Лукаку, Харри Кейн, Роберт Левандовски.
Lewandowski, Kane & Lukaku leading the line #EURO2020 | @FedExEurope pic.twitter.com/q44m6JSnlY— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 16, 2019
Не пропустите: Черчесов - об игроках сборной России: "Миллионеры, не миллионеры. Они нормальные ребята, которые любят свою страну". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3