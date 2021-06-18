Два игрока сборной Украины установили рекорд Евро

Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола

Нападающие сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали авторами уникального достижения.

Оба футболиста отличились как в матче с Нидерландами (2:3), так и в поединке с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

Это первый случай в истории Чемпионатов Европы, когда одни и те же игроки забивали в двух стартовых встречах турнира.

Напомним, что следующим соперником украинской сборной будет Австрия. Матч состоится 21 июня в 19:00 мск.

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