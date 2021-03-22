Два игрока "Спартака" в числе лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

Теги александр соболевджордан ларссон

Два игрока "Спартака" в числе лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в мартеФото: Твиттер @fcsm_official
В число лучших голеодоров марта среди топ-10 лиг мира попали два представителя РПЛ, сообщает "Sport24".

Оба игрока представляют "Спартак". Нападающий Александр Соболев занимает третье место в рейтинге, забив пять мячей в мартовских играх Чемпионата и Кубка России. В среднем он тратил 50 минут на один гол.

Опережают россиянина только Роберт Левандовски из "Баварии" и Келечи Ихеначо из "Лестера". Оба забили столько же, сколько и Александр, но поляк потратил 48 минут, а Ихеначо 49 минутах на гол.

Седьмое место в данном рейтинге занял еще один представитель "Спартака" – Джордан Ларссон. У шведа четыре мяча в марте при 66 минутах на гол. Он смог опередить Бензема, Роналду и Холанда.

Фото: Sport24
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