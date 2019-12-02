Два игрока "Спартака" едва не подрались во время матча с "Зенитом"

Полузащитники "Спартака" Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо поругались прямо на поле в концовке матча 18-го тура РПЛ против "Зенита".

Грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

Ого. Жано и Мельгарехо сцепились на поле pic.twitter.com/MHvkc2Ovb4 — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2019

Пока неизвестно, что стало причиной конфликта между футболистами "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" проиграл "Зениту" со счётом 0:1.

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