Два игрока "Спартака" попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ от Opta
Статистический портал Opta представил символическую сборную по итогам 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
По два игрока в команду "делегировали" "Спартак", "Динамо" и "Урал", по одному - ЦСКА, "Ахмат", "Тамбов" и "Химки".
Состав символической сборной от Opta выглядит следующим образом:
вратарь: Илья Лантратов ("Химки").
защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Александр Каплиенко ("Тамбов"), Стефан Страндберг ("Урал"), Денис Кулаков ("Урал").
полузащитники: Даниил Фомин ("Динамо"), Себастьян Шиманьски ("Динамо"), Бернард Бериша ("Ахмат"), Никола Влашич (ЦСКА), Джордан Ларссон ("Спартак").
нападающий: Эсекьель Понсе ("Спартак").
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