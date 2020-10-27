Два игрока "Спартака" попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ от Opta

Статистический портал Opta представил символическую сборную по итогам 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

По два игрока в команду "делегировали" "Спартак", "Динамо" и "Урал", по одному - ЦСКА, "Ахмат", "Тамбов" и "Химки".

Состав символической сборной от Opta выглядит следующим образом:

вратарь: Илья Лантратов ("Химки").

защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Александр Каплиенко ("Тамбов"), Стефан Страндберг ("Урал"), Денис Кулаков ("Урал").

полузащитники: Даниил Фомин ("Динамо"), Себастьян Шиманьски ("Динамо"), Бернард Бериша ("Ахмат"), Никола Влашич (ЦСКА), Джордан Ларссон ("Спартак").

нападающий: Эсекьель Понсе ("Спартак").

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