Два игрока "Спартака" старше нового главного тренера Тедеско

Новому главному тренеру московского "Спартака" Доменико Тедеско в сентябре исполнилось 34 года.

В составе "красно-белых" есть два футболиста, которые старше немецкого специалиста.

Это вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко. Обоим игрокам по 35 лет.

Тедеско заключил со "Спартаком" контракт до 31 мая 2021 года. У руля команды он сменил Олега Кононова.

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