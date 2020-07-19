Два игрока "Спартака" заразились коронавирусом

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Два игрока "Спартака" заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом обнаружено у двух футболистов молодежного состава московского "Спартака", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По данным источника, коронавирус диагностирован у вратарей Андреа Романьоли и Александра Алексеева. Также заразился один из массажистов московского клуба.

Ранее сообщалось, что молодые футболисты не контактировали с игроками основной команды, поэтому нет угрозы отмены полуфинального матча Кубка России между "красно-белыми" и "Зенитом". Матч состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

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