Два игрока "Тамбова" подозреваются в ставках на матчи

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Два игрока "Тамбова" подозреваются в ставках на матчи
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала информацию о том, что двух игроков команді вызвали в РФС из-за подозрений в игре на ставках.

"Да, это правда, в клуб пришло письмо от РФС, они вызвали к себе двух наших игроков. Видимо, у них есть к ним какие-то вопросы, подозревают их в чем-то. Приедут и ответят на них. О причинах мы можем только догадываться и придумывать разные формулировки. Просто поймите, мы и так тут еле живые, не надо нас окончательно закапывать и всякой грязью поливать. Есть причина – игроки приедут, ответят на вопросы и уедут, вот и все", – приводит слова Коноваловой Sport24.

Подозрения появились после матчей Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5).

Напомним, что "Тамбов" из-за финансовых проблем мог вообще отказаться от участия в РПЛ, но в последний момент средства для продолжения выступлений были найдены. После 22 туров "Тамбов" последнее, 16-е место, в РПЛ, но от зоны переходных матчей отстает всего на 4 очка.

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