Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке
Накануне на тренировке "Торино" произошёл конфликт между двумя футболистами.
Сообщается, что вратарь Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон едва не подрались во время занятия.
В ситуацию пришлось вмешаться одноклубникам и главному тренеру команды Вальтеру Маццарри.
Sirigu e Rincon che litigano, piango ahahhaaha pic.twitter.com/PDcno17wDE— Fede (@fede_200_) 8 мая 2019 г.
В текущем сезоне 32-летний Сиригу сыграл за "Торино" 35 матчей и пропустил 30 мячей. В активе 31-летнего Ринкона 35 игр, 4 гола и 1 ассист.
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