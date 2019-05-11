Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке

Теги ториносальваторе сиригутомас ринконвальтер маццарри

Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке

Накануне на тренировке "Торино" произошёл конфликт между двумя футболистами.

Сообщается, что вратарь Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон едва не подрались во время занятия.

В ситуацию пришлось вмешаться одноклубникам и главному тренеру команды Вальтеру Маццарри.

В текущем сезоне 32-летний Сиригу сыграл за "Торино" 35 матчей и пропустил 30 мячей. В активе 31-летнего Ринкона 35 игр, 4 гола и 1 ассист.

Не пропустите: Нападающий "Торино" Белотти подписал новый контракт с клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 мая

Главные новости дня: 10 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов