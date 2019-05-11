Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке

Накануне на тренировке "Торино" произошёл конфликт между двумя футболистами.

Сообщается, что вратарь Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон едва не подрались во время занятия.

В ситуацию пришлось вмешаться одноклубникам и главному тренеру команды Вальтеру Маццарри.

Sirigu e Rincon che litigano, piango ahahhaaha pic.twitter.com/PDcno17wDE — Fede (@fede_200_) 8 мая 2019 г.

В текущем сезоне 32-летний Сиригу сыграл за "Торино" 35 матчей и пропустил 30 мячей. В активе 31-летнего Ринкона 35 игр, 4 гола и 1 ассист.

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