Два игрока "Тоттенхэма" едва не подрались во время матча с "Эвертоном"
Скандальная ситуация возникла сразу после свистка на перерыв матча 33-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" (1:0).
Направляясь в раздевалку, отношения начали выяснять вратарь Уго Льорис и нападающий Сон Хын Мин.
Словесная перепалка француза и корейца едва не привела к рукоприкладству. Разнимать их пришлось партнёрам по команде.
Однако уже перед выходом на второй тайм Льорис и Сон дали понять, что конфликт исчерпан, обнявшись в знак примирения.
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|Команда
|М
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|3
|Лестер Сити
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|4
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|Манчестер Юнайтед
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|13
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
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|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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