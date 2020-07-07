Два игрока "Тоттенхэма" едва не подрались во время матча с "Эвертоном"

Скандальная ситуация возникла сразу после свистка на перерыв матча 33-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" (1:0).

Направляясь в раздевалку, отношения начали выяснять вратарь Уго Льорис и нападающий Сон Хын Мин.

Словесная перепалка француза и корейца едва не привела к рукоприкладству. Разнимать их пришлось партнёрам по команде.

Однако уже перед выходом на второй тайм Льорис и Сон дали понять, что конфликт исчерпан, обнявшись в знак примирения.

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