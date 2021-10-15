Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" потерял двух футболистов перед игрой с "Ньюкаслом" из-за коронавируса, сообщает football.london. Имена заразившихся неизвестны.

По информации источника, футболисты, тесты которых на COVID-19 оказались положительными, не контактировали с партнерами по команде по прилету из расположения сборных, поэтому другим игрокам не придется пребывать в изоляции.

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