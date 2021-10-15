Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Теги тоттенхэмкоронавирус

Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусомФото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" потерял двух футболистов перед игрой с "Ньюкаслом" из-за коронавируса, сообщает football.london. Имена заразившихся неизвестны.

По информации источника, футболисты, тесты которых на COVID-19 оказались положительными, не контактировали с партнерами по команде по прилету из расположения сборных, поэтому другим игрокам не придется пребывать в изоляции.

Также не пропустите: "Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1

ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов