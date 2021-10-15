Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" потерял двух футболистов перед игрой с "Ньюкаслом" из-за коронавируса, сообщает football.london. Имена заразившихся неизвестны.
По информации источника, футболисты, тесты которых на COVID-19 оказались положительными, не контактировали с партнерами по команде по прилету из расположения сборных, поэтому другим игрокам не придется пребывать в изоляции.
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|27
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|3
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18