Два игрока "Ювентуса" пропустят матч с "Миланом"

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Два игрока "Ювентуса" пропустят матч с "Миланом"

Два полузащитника туринского "Ювентуса" - Блез Матюиди и Стефано Стураро - не сыграют в матче 11-го тура Серии А против "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, вышеупомянутые футболисты не успевают восстановиться после повреждений к поединку с "россонери".

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 октября, в 19:00 по московскому времени.

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