Два игрока "Зенита" могут перейти в "Томь" в случае назначения Кержакова на пост главного тренера

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Два игрока "Зенита" могут перейти в "Томь" в случае назначения Кержакова на пост главного тренера

"Томь" может в ближайшее время получить не только нового главного тренера, но и двух футболистов.

По информации "Матч ТВ", Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить томскую команду.

В случае назначения 37-летнего специалиста в клуб могут перебраться игроки "Зенита" Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

Напомним, что по итогам 8 туров "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

Не пропустите: В "Томи" отреагировали на новость о переговорах с Александром Кержаковым. | http://soccernews.ru
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