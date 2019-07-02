Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"

Защитники "Зенита" Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов стали игроками "Сочи", сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Условия трансферов и личных контрактов футболистов не разглашаются.

В минувшем сезоне оба игрока выступали в арендах за другие клубы.

27-летний Новосельцев играл за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб девять матчей.

28-летний Цаллагов перешел в "Зенит" в январе 2017 года. На его счету восемь матчей за клуб из Санкт-Петербурга.

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