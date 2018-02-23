Два игрока "Зенита" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

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Два игрока "Зенита" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте представила символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в число лучших попали два игрока "Зенита" - защитник Бранислав Иванович и хавбек Леандро Паредес.

Вратарь: Антони Лопеш ("Лион");

Защитники: Баштуш ("Лацио"), Лукаш Гейда ("Виктория Плзень"), Михалис Бакакис (АЕК), Бранислав Иванович ("Зенит");

Полузащитники: Марин Томасов ("Астана"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Леандро Паредес ("Зенит");

Нападающие: Чиро Иммобиле ("Лацио"), Мунас Даббур ("Ред Булл Зальцбург"). 

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