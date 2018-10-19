Два игрока "Зенита" тренируются по индивидуальной программе

Теги зенит санкт-петербургалександр анюковалександр ерохин

Два игрока "Зенита" тренируются по индивидуальной программе

Два игрока "Зенита" - защитник Александр Анюков и хавбек Александр Ерохин - тренируются по индивидуальной программе, сообщают российские СМИ.

Напомним, что Ерохин травмировал колено в поединке с "Краснодаром", который состоялся 7 октября. Что касается Анюкова, то характер его повреждения неизвестен.

Таким образом, участие указанных футболистов в ближайшем матче находится под вопросом.

Напомним, что в воскресенье, 21 октября, "Зенит" в гостях сыграет с московским "Динамо".

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