Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала
Защитник "Жироны" Антонио Луна и нападающий "Эйбара" Серхи Энрич получили приговор в виде двух лет лишения свободы за публикацию в сети видео интимного характера, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболисты опубликовали видео группового секса с девушкой, которая не дала согласия на съемки. Энрич и Луна не попадут в тюрьму, так как в Испании сроки до двух лет считаются условными, но заплатят штрафы в размере 100 тысяч евро. Третий фигурант дела Эдди Сильвестр был оправдан.
Инцидент произошел в 2016 году, когда все трое футболистов выступали за "Эйбар".
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