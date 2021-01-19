Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала

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Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала

Защитник "Жироны" Антонио Луна и нападающий "Эйбара" Серхи Энрич получили приговор в виде двух лет лишения свободы за публикацию в сети видео интимного характера, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболисты опубликовали видео группового секса с девушкой, которая не дала согласия на съемки. Энрич и Луна не попадут в тюрьму, так как в Испании сроки до двух лет считаются условными, но заплатят штрафы в размере 100 тысяч евро. Третий фигурант дела Эдди Сильвестр был оправдан.

Инцидент произошел в 2016 году, когда все трое футболистов выступали за "Эйбар".

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