Два испанских клуба интересуются Андре Гомешем

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Два испанских клуба интересуются Андре Гомешем

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш может покинуть клуб.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Бетис" и бывший клуб португальца "Валенсия".

Отмечается, что каталонцы просят за Гомеша 20 миллионов евро, однако "Бетис" попытается сбить цену.

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