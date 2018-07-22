Два испанских клуба интересуются Андре Гомешем

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш может покинуть клуб.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Бетис" и бывший клуб португальца "Валенсия".

Отмечается, что каталонцы просят за Гомеша 20 миллионов евро, однако "Бетис" попытается сбить цену.

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