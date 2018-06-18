Два испанских клуба поборются за хавбека "Реала"

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Два испанских клуба поборются за хавбека "Реала"

"Бетис" и "Севилья" проявляют интерес к полузащитнику "Реала" Маркосу Льоренте, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, севильские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Королевский клуб может согласиться на трансфер хавбека за 10-12 миллионов евро, но лишь с опцией обратного выкупа. Сам игрок готов сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В минувшем сезоне 23-летний Льоренте провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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