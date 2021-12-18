Два испанских клуба претендуют на Диего Косту

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Два испанских клуба претендуют на Диего Косту

Фото инстаграм Диего Косты

У нападающего "Атлетико Минейро" Диего Косты появились варианты с возвращением в Европу.

По информации Mundo Deportivo, в подписании 33-летнего футболиста заинтересованы "Эльче" и "Кадис".

Коста заключил контракт с "Атлетико Минейро" в середине августа 2021 года и уже выиграл с командой два трофея.

Контракт форварда с бразильским клубом рассчитан до конца следующего года.

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