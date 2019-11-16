Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport24.

По информации источника, 24-летний россиянин входит в сферу интересов "Валенсии" и "Севильи".

Ранее утверждалось, что на Алексея Миранчука претендуют "Зенит", "Ювентус", "Наполи" и "Милан".

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Локомотив" 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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