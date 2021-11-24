Два испанских тренера отказали "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Поиски нового главного "Манчестер Юнайтед" пока не увенчались успехом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер сборной Испании Луис Энрике не будет даже вести переговоры с манчестерским клубом.

В его планах только чемпионат мира с испанской сборной и он не собирается менять своего мнения.

По информации источника, тренер "Севильи" Хулен Лопетеги также отказал английскому клубу: "Мне кажется это абсурдным", - сказал испанский специалист.

Недавно "Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера. В данный момент обязанности главного тренера на себя взял Майкл Каррик.

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