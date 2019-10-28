Два итальянских футболиста дисквалифицированы по религиозным соображениям



Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал полузащитников "Пармы" Маттео Скоццареллу и "Сассуоло" Франческо Маньянелли по религиозным соображениям, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболисты наказаны за богохульство. В матчах 9-го тура Серии А Скоццарелла и Маньянелли выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Оба игрока наказаны 1-матчевыми дисквалификациями. Ранее такое же наказание получил полузащитник "Удинезе" Роландо Мандрагора.

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