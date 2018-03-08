Два итальянских гранда поборются за Ковачича

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Два итальянских гранда поборются за Ковачича

Следующим летом два итальянских гранда поборются за полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в услугах 23-летнего хорвата заинтересованы "Милан" и "Интер", которые готовы по окончании сезона сделать предложения по его трансферу.

В этом сезоне Ковачич сыграл за "Реал" 24 матча и сделал 3 результативных передачи. 

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