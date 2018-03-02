Два итальянских гранда поборются за Видаля

Теги бавария мюнхенмиланинтер миланартуро видаль

Два итальянских гранда поборются за Видаля

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль следующим летом может вернуться в итальянскую Серию А, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, за 30-летнего чилийца готовы побороться "Милан" и "Интер".

"Бавария", по всей видимости, не будет препятствовать уходу Видаля, так как в клубе намерены сделать ставку на Леона Горецку, который переберётся в Мюнхен по окончании сезона.

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