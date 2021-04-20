Два итальянских клуба хотят купить Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Римская "Рома" и бергамская "Аталанта" проявляют интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Трансферная стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро, но итальянцы не готовы платить такую сумму, так как контракт форварда истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

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