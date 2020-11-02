Два итальянских клуба летом интересовались форвардом "Краснодара" Шапи

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Два итальянских клуба летом интересовались форвардом "Краснодара" Шапи

Известный футбольный агент Алан Агузаров назвал клубы, которые претендовали на нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в минувшее трансферное окно.

"Этим летом были запросы от определённых клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. "Спартака" не было. Только из Италии были две команды: "Дженоа" и "Удинезе". Они хотели начать переговоры и понять возможности", - сказал Агузаров.

В текущем сезоне 20-летний Шапи сыграл за "Краснодар" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

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