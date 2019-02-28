Два итальянских клуба нацелились на звезду "Реала"

"Наполи" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Реала" Иско, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, "Реал" не продаст игрока меньше, чем за 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 27-летний Иско провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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