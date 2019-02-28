Два итальянских клуба нацелились на звезду "Реала"

Теги наполиинтер миланреал мадридискотрансферы

Два итальянских клуба нацелились на звезду "Реала"

"Наполи" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Реала" Иско, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, "Реал" не продаст игрока меньше, чем за 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 27-летний Иско провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на звезду "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето

"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов