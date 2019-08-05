Два итальянских клуба поборются за нападающего "Ростова"

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии, сообщает узбекистанская пресса.

24-летний нападающий своей игрой привлёк внимание "Кьево" и "Перуджи".

Шомуродов блестяще выступил в стартовых турах РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист в 4 матчах за "Ростов".

Контракт футболиста с донским клубом рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" интересуется игроками "Ростова". | http://soccernews.ru