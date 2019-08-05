Два итальянских клуба поборются за нападающего "Ростова"
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии, сообщает узбекистанская пресса.
24-летний нападающий своей игрой привлёк внимание "Кьево" и "Перуджи".
Шомуродов блестяще выступил в стартовых турах РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист в 4 матчах за "Ростов".
Контракт футболиста с донским клубом рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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