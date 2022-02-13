Два итальянских клуба заинтересованы в капитане "Милана"

Фото: инстаграм Романьоли\Автор неизвестен

Капитан и защитник "Милана" Алессио Романьоли может следующим летом перейти в другой клуб Серии А, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, туринский "Ювентус" и римский "Лацио" заинтересованы в подписании игрока летом 2022 года на правах свободного агента, так как его контракт с "Миланом" истекает в конце сезона.

Отмечается, что у "Ювентуса" может быть преимущество, так как агентом Романьоли является Мино Райола, который хочет, чтобы его клиент перешел именно в стан "бьянконери".

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