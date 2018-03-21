Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в подписании 21-летнего хавбека заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Оба клуба готовы взять испанца в двухлетнюю аренду с обязательством последующего выкупа.

Также "бьянконери" рассматривают вариант с полноценным трансфером за 16,5 миллионов евро.

В этом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 19 матчей и забил 2 гола. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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