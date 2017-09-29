Два итальянских топ-клуба нацелились на Давида Силву

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Два итальянских топ-клуба нацелились на Давида Силву

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает AS.

По сведениям издания, 31-летний испанец попал в сферу интересов "Интера" и "Милана", которые хотят воспользоваться тем, что футболист не может договориться с "горожанами" о продлении контракта.

Стоит отметить, что действующее соглашение Силвы с "Манчестер Сити" истекает в 2019 году. 

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