Два итальянских топ-клуба поборются за Бельерина

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Два итальянских топ-клуба поборются за Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Football Italia, 25-летний футболист может перебраться в Италию, где в его услугах заинтересованы "Интер" и "Ювентус".

Контракт испанца с клубом действует до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Бельерина один гол и два ассиста в 16 играх.

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