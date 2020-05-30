Два итальянских топ-клуба поборются за Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Football Italia, 25-летний футболист может перебраться в Италию, где в его услугах заинтересованы "Интер" и "Ювентус".

Контракт испанца с клубом действует до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Бельерина один гол и два ассиста в 16 играх.

Читайте также: Три испанских клуба поборются за Эктора Бельерина. | http://soccernews.ru