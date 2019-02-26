Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди
"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, оба клуба готовы приобрести футболиста, у которого испортились отношения с руководством "Интера". Сумма отступных в контракте форварда составляет 110 миллионов евро, но эта опция действует только не для итальянских клубов и с 1 по 15 июля каждого года.
Напомним, что руководство "Интера" лишило капитанской повязки 26-летнего Икарди из-за поведения его жены Ванды Нары при ведении переговоров о продлении контракта аргентинца.
Не пропустите: "Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10