Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди

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Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди

"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, оба клуба готовы приобрести футболиста, у которого испортились отношения с руководством "Интера". Сумма отступных в контракте форварда составляет 110 миллионов евро, но эта опция действует только не для итальянских клубов и с 1 по 15 июля каждого года.

Напомним, что руководство "Интера" лишило капитанской повязки 26-летнего Икарди из-за поведения его жены Ванды Нары при ведении переговоров о продлении контракта аргентинца.

Не пропустите: "Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди. | http://soccernews.ru

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